Teen Wolf: Die Darsteller im Check

Name: Tyler Posey Geburtstag: 18.10.1991 Alter: 21 Character bei Teen Wolf: Scott McCall Andere Serien/Filme: Er spielte kleinere Rollen in Serien wie "Smallville" oder "Brothers & Sisters". Demnächst wird er in "Scary Movie 5" zu sehen sein! Random: Mit 16 Jahren hat er für die Rolle als Jacob Black für "Twilight" vorgesprochen. Die bekam letztendlich allerdings Taylor Lautner. Trotzdem sind Taylor und Tyler Freunde, haben sogar schon öfter für die selben Rollen vorgesprochen.