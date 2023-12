Taylor Swift gesteht: Liebe mit Travis Kelce begann schon viel früher als alle denken

Bisher dachten viele Fans, dass Travis und Taylor im September begannen, sich zu daten. Denn am 24.9. tauchte Swift zum ersten Mal bei einem Spiel von Kelce auf.

Doch die Sängerin gibt nun im Interview zu, dass die beiden zu dieser Zeit schon fest zusammen waren.

„Alles begann, als Travis begann, über mich in seinem Podcast zu sprechen“, so Swift, „Ich fand das superheftig.“

Kelce begann ab Juli 2023 in seinen Podcasts von Talyor zu schwärmen. „Wir haben kurz danach damit angefangen uns zu treffen“, berichtete Swift nun. „Wir hatten also viel Zeit zusammen, von der niemand wusste. Dafür bin ich dankbar, da wir uns so besser kennen lernen konnten. Als ich zum ersten Mal zu einem Spiel ging, waren wir schon ein Paar. Ich glaube, viele denken, dass das unser erstes Date war.“

Tatsächlich ging es Taylor (und Travis) nämlich damals schon um viel mehr, als "nur" ein Date. „Ich gehe auf seine Spiele um Travis zu unterstützen“, so Swift. „Wir sind stolz aufeinander!“

Awwwww!