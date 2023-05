"Sweet Tooth": Alle Infos zu Staffel 3

Begonnen hat "Sweet Tooth" in einem abgelegenen Zuhause in Yellowstone. Staffel 1 folgte der Reise von Gus nach Colorado. In der zweiten Staffel kehren Gus und Jepperd nach Yellowstone zurück, dort werden sie aber nicht bleiben. Serien-Schöpfer Jim Mickle hat bereits verraten, dass die dritte und letzte Staffel der Serie düsterer wird. Auch Gus-Darsteller Christian Convery hat erklärt, dass "Gus mit der Serie wächst und beginnt zu reifen, während die Themen dunkler werden." Diese Veränderung wird die Fans der Serie sicherlich gespannt vor ihren Bildschirmen sitzen lassen und sie sehen, wie Gus sich durch eine gefährliche post-apokalyptische Welt kämpft.

Am Ende der zweiten Staffel machten sich Gus, Jepperd, Wendy und Bear auf den Weg nach Alaska. Dort werden sie einige neue Herausforderungen erwarten – das verrät Jim Mickle: "Es ist eine weitere Roadtrip-Geschichte wie in Staffel 1, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Staffel 3 ist eine arktische Geschichte mit aufregenden neuen Abenteuern und einem hoffentlich befriedigenden Abschluss dieser epischen Erzählung. Gus wird eine Seite der Welt und Menschheit kennenlernen, die er in den vorherigen Staffeln nicht gesehen hat." Auch auf die emotionale Reise der Charaktere wird in der dritten Staffel näher eingegangen: "Jeder hat mit einer Art von Wunde oder emotionalem Verlust zu kämpfen, sei es jemand in seinem Leben oder ein Teil von ihm selbst. Jeder schaut nach innen und versucht weiterzukommen und lernt schließlich, dass das Leben nicht aufhört. Man muss immer wieder einen Fuß vor den anderen setzen", so der Serien-Schöpfer. Die dritte Staffel von "Sweet Tooth" wird also auf jeden Fall noch mal richtig spannend! 👀