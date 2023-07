Süße Komplimente: Über 100 lustige und schöne Sätze

Sei ehrlich: Ein Kompliment, das nicht wirklich so gemeint ist, oder sogar eine Portion Ironie oder Sarkasmus beinhaltet wird ganz sicher nicht gut ankommen. Du solltest also wirklich nur das sagen, was du auch echt so meinst und fühlst. Jemandem zu sagen dass er/sie superschön aussieht – obwohl du das eigentlich nicht so empfindest – wird schräg rüber kommen.