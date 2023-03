Süße Hunde: Die Hunde der Stars

In einem Interview sagte Kaley: "Es ist so wichtig Tiere zu retten. Es gibt so viele von ihnen die ein Zuhause brauchen. So viele traurige und schlecht behandelte Hunde brauchen unsere Liebe. Wir müssen die kleinen Auffangstationen und Tierheime unterstützen, die sich um diese Tiere kümmern. Das Geld ist immer knapp, wenn man Tiere rettet, deswegen ist es wichtig, dass man Geld oder Zeit spendet. Die Tiere brauchen einfach nur ein bisschen Liebe!"