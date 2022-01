Style-Trick: Diese Farbe macht dich sofort sexy!

Was macht attraktiv? Generell eine schwer zu beantwortende Frage – zumindest auf den ersten Blick! Forschungen haben gezeigt, dass die meisten Menschen gemeinsame Vorlieben und Abneigungen mit ihren Partner*innen haben.

Aber auch das Aussehen spielt bei der Attraktivität natürlich eine große Rolle. Laut einer Studie, die das Journal of Experimental Psychology veröffentlicht hat, präferieren Frauen bspw. Männer mit „durchschnittlichen, symmetrischen Gesichtszügen, die bestimmte ‚männliche‘ Eigenschaften ausweisen“ sowie einen „muskulösen (aber nicht muskelbepackten)“ Körperbau. Fair enough, aber was gibt es noch für Attribute, die einen Menschen sexy machen? Tatsächlich ist es die Kleidungswahl bzw. die Farbe der Kleidung. Denn eine bestimmte Farbe finden Frauen laut der Studie offenbar ziemlich anziehend …

Diese Farbe macht dich sexy!

Es ist die Farbe Rot! Eine zweite Studie von der University of Rochester kam zu demselben Ergebnis. 288 Frauen und 25 Männer wurden eingeladen, sich digital bearbeitete Fotos von Männern anzusehen.

Auf einigen trugen diese Rot oder waren von einem rosafarbenen Rand umgeben, während andere gar kein Rot trugen. Tatsächlich empfanden mehr Proband*innen die Fotos von Männern attraktiver, in denen sie Rot trugen oder von einem rosafarbenen Rand umgeben waren!

Was genau macht diese Farbe so anziehend?

Tatsächlich könnte eine Erklärung in der Assoziation liegen, die wir mit der Farbe Rot haben. Frauen, die Rot tragen, werden indirekt mit Liebe, Leidenschaft und feurigen Dates verbunden. Generell sehen wir rote Kleidung, Lippenstift und Nagellack als „sexuell aufgeladener“ denn andere Farben. Bei Männern ist die Assoziation eine leicht andere. Rot wird nämlich auch mit „Macht, Stärke und Dominanz“ verbunden – und haben so mitunter eine höhere Anziehungskraft. Schon in den alten Kulturen war Rot ein Zeichen von hohem Status und körperlicher Stärke. Auch im Tierreich hat das Tragen der Farbe eine spürbare Auswirkung darauf, ob das Tier einen Partner findet!

Also: Einfach mal ausprobieren und ein bisschen Rot tragen! Wird es auf jeden Fall funktionieren? Nein, es ist eine Farbe, kein Zauberspruch. 😂 Allerdings kann das Tragen dieser doch auffälligen Farbe der notwendige Kick sein, um andere Menschen auf dich aufmerksam zu machen. 😉

