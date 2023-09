"Stranger Things" -Star über Ende nach Staffel 5: "Es ist an der Zeit!"

In einem Interview mit Women’s Wear Daily sagt Joe über das Ende der Serie: "Ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist. Es wird nicht leicht sein, damit aufzuhören. Ich meine, ich verdanke meine gesamte Karriere der Serie und alle Möglichkeiten, die ich seitdem hatte, sind auf diese Serie zurückzuführen. Es ist also sehr verworren. Es gibt ein Gefühl der Erleichterung, es gibt ein Gefühl der Traurigkeit. Ich denke, mein Ziel ist es, so viel wie möglich aufzusaugen, solange wir dabei sind, und nichts davon als selbstverständlich anzusehen, denn es war eine unglaubliche Erfahrung mit so großartigen Menschen. Und dann, wenn es vorbei ist, vorwärtszugehen und zu versuchen, einfach die Freude zu bewahren, die wir hatten, als wir es gemacht haben…. Alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Es wird schön sein, auch das Ende von diesem zu haben."