"Stranger Things" Staffel 5: Diese drei Hauptcharaktere sind Vecnas nächste Opfer!

Die Theorie geht also davon aus, dass in der fünften Staffel Jonathan, Joyce und Mike die nächsten Opfer von Vecna sind. Ihre Poster der vierten Staffel heben sich von denen der anderen ab, was bedeuten könnte, dass sie in den neuen Folgen eine sehr wichtige Rolle spielen. Was macht ausgerechnet die drei, aber so interessant für Vecna? Alle sind für Will sehr wichtig: Jonathan ist sein Bruder, Joyce seine Mutter und Mike sein bester Freund (und Schwarm). Die fünfte Staffel wird sich zu großen Teilen auf Wills übernatürlichen Fähigkeiten und seine Verbindung zu Vecna konzentrieren, weshalb es Sinn machen würde, wenn Vecnas nächsten Opfer, die sind, die seiner wahrscheinlich größten Bedrohung am nächsten stehen. Hat er Mike, Jonathan und Joyce erstmal in seiner Gewalt und Will damit unter Kontrolle, wird es für den Rest der Gruppe um einiges schwieriger, sich gegen Vecna durchzusetzen.