"Stranger Things"-Star packt aus: Liebescomeback in Staffel 5?

"Stranger Things" Staffel 5: Ohne Max Mayfield?

Wie wir alle wissen, endete Staffel 4 für Max Mayfield (Sadie Sink) schrecklich. Die junge Schülerin wurde im Kampf mit Vecna schwer von ihm verletzt. Ihr wurden die Arme und Beine gebrochen und auch ihre Sehkraft hat er ihr genommen. Max stirbt aufgrund ihrer krassen Verletzungen, doch Elfie (Millie Bobby Brown) schafft es, ihr Freundin durch ihre Kräfte wieder zurückzuholen. Jedoch nur bedingt. Max lebt zwar, aber ist seit dem im Koma. Angeblich soll sie hirntot sein und ihre Zukunft in Staffel 5 ungewiss ... doch nun hat sich Sadie Sink zu einem Liebescomeback zwischen Max und Lucas (Caleb McLaughlin) und Max' Zukunft geäußert!

"Stranger Things": Happy End für Max und Lucas?

In der Serie trennt sich Max von Lucas, da Max seit dem brutalen Tod ihres großen Stiefbruders Billy ein Trauma hat. Sie distanziert sich von der gesamten Freundesgruppe und möchte auch keine Liebesbeziehung mehr zu Lucas haben. Am Ende der vierten Staffel kommen sich Max und Lucas jedoch wieder näher. Er möchte ihr helfen und lässt sich nicht mehr so leicht vor den Kopf stoßen. Die Fanbase möchte auf jeden Fall, dass Max in Staffel 5 von "Stranger Things" wieder aufwacht und auch, dass Lucas und sie ihr Happy End bekommen.

Doch was denkt Schauspielerin Sadie Sink darüber? "Wenn Max aufwacht und sich von ihren Verletzungen erholt hat, kann ich mir vorstellen, dass sie Hawkins einfach nur hinter sich lassen will und flieht. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie für ihre Freunde da sein will und ihnen beistehen will. Widersprüchlich, ich weiß. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Max und Lucas wieder zusammenkommen. Ich mein, sie sind schon sehr süß zusammen", so der "Stranger Things"-Star. Und was denkst du darüber?

