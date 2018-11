Es ist vorbei! Die dritte Staffel zu "Stranger Things" ist abgedreht. Geht die beliebte Netflix-Serie damit zu Ende?

"Stranger Things": Dreharbeiten zu Staffel 3 sind vorbei!

Trauriger Abschied am Set von "Stranger Things": Es ist vorbei, gestern wurden die letzten Szenen der dritten Staffel abgedreht. Im April postete der Cast die ersten Bilder vom Set und verkündete damit den Dreh-Start der beliebten Netflix-Serie. Knapp sieben Monate später sind die Dreharbeiten beendet. Wegen einiger Verzögerungen wird die dritte Staffel von "Stranger Things" deshalb auch erst im Sommer 2019 zu sehen sein. Für alle, die das Warten kaum aushalten können, hier ein paar Facts zu Staffel 3: Es wird romantisch, Elfie verändert sich extrem und auch die Darsteller haben schon einige Geheimnisse ausgeplaudert! Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown verkündete das Ende der Dreharbeiten gestern ganz emotional in ihrer Instagram-Story: "Ich werde den ganzen Tag lang weinen. Das war der letzte Tag am Set zu Stranger Things 3" – arme Millie! Aber bedeutet das auch, das Ende für die Netflix-Serie?

"Stranger Things": Wird es eine vierte Staffel geben?

Keine Sorge! So traurig Millie Bobby Brown auch um den Dreh-Schluss sein mag, es steht bereits fest, dass es eine vierte und fünfte Staffel von "Stranger Things" geben wird. Ganz zur Freude der Fans, die können nämlich nicht genug von der Clique bekommen. Das Beste ist: Millie Bobby Brown, Noah Schnapp und Sadie Sink sind nicht nur in der Serie, sondern auch im echten Leben beste Freunde. In ihrer Instagram Story postete die "Elfie"-Darstellerin ein Foto von ihren zwei Teamkollegen und schrieb dazu: "Die Liebe meines Lebens" – awww, wie süß! Hoffentlich bekommen wir den Cast trotz Dreh-Schluss in den nächsten Monaten noch öfter zusammen zu sehen. Auf die süßen BFF-Pics möchten wir nämlich nicht verzichten! Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis von "Stranger Things" Staffel 3 im Sommer 2019 …

Dieses süße Bild postete Millie von ihren BFFs Sadie und Noah! Instagram/@milliebobbybrown

