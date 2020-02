Steht Maluma auf Boys? Der Latin-Superstar klärt auf!

Ist Maluma schwul?

In den Charts tanzt Latin-Star Maluma ganz weit oben und in den Videos zu seinen Songs mit super heißen Chicks! Trotzdem sind sich viele Fans nicht sicher, ob der Sänger im Real-Life auch auf Girls steht, oder doch schwul ist. Zwar ist er mit seinem heißen Latino-Look und dem verschmitzten Lächeln ein absoluter Frauenschwarm, doch das heißt noch garnichts! Im Showbusiness gibt es zahlreiche schwule und lesbische Paare, von deren Sexualität man lange Zeit nichts wusste. Auch bei Maluma sind sich viele Fans unsicher. Auf Instagram gibt er Fans immer wieder Einblicke in sein Privatleben, für den Feed eines Latin-Stars sind allerdings wirklich außergewöhnlich wenig Frauen auf seinen Bildern und Videos zu sehen. Die Video-Szenen mit Girls sind dafür umso heißer ...

Maluma: Sexualität

Jetzt äußerte sich der "Hola Senorita"-Sänger, der dieses Jahr nach Deutschland kommt, erstmals zu diesem Thema.Während eines Live-Videos auf Instagram fragte einer von Malumas Zuschauer: "Maluma, bist du schwul?". Der Sänger schmunzelte in die Kamera und überlegte sich eine Antwort, die es in sich hatte: "Nein bin ich nicht, aber du kannst mir deine Freundin leihen, dann werden wir sehen, ob ich schwul bin!" - WOW, so ein Spruch kann nur von einem richtigen Casanova kommen, oder? Maluma dürfte damit eindeutig klar gemacht haben, dass er auf Girls steht. Diese Frage zu stellen, wird sich wohl so schnell keiner mehr trauen..

