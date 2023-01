Stars, die zusammen zur Schule gingen: Snoop Dogg und Cameron Diaz

Cameron Diaz und Snoop Dogg besuchten die Long Beach Polytechnic High School in Kalifornien. Die beiden gingen karrieremäßig zwei sehr unterschiedliche Wege, dennoch hatten sie einige Berührungspunkte in ihrer Schulzeit. Cameron verriet in einem Interview: "Wir sind zusammen zur High School gegangen. Er war ein Jahr älter als ich, und ich erinnere mich an ihn. Er war sehr groß und dünn und trug viele Pferdeschwänze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Gras von ihm gekauft habe." Auch Snoop Dog äußerte sich zu Cameron: "Sie war cool und sie war hip."