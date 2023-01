Stars, die zusammen zur Schule gingen

Man muss nicht lange suchen, um herauszufinden, dass Timothée Chalamet und Ansel Elgort befreundet sind, denn die es gibt einige Fotos, die die beiden zusammen zeigen. Die beiden besuchten sogar die gleiche Schule: die Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art in New York City. Timothée und Ansel spielten beide in der Basketballmannschaft und wurden von demselben Schauspiellehrer, Harry Shifman, unterrichtet. Nach ihrem Abschluss gingen die beiden beruflich zwar eher getrennte Wege, privat treffen sie sich immer mal wieder. Eine Freundschaft fürs Leben!