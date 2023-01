Stars, die zusammen zur Schule gingen: Ryan Reynolds und Joshua Jackson

Joshua Jackson und Ryan Reynolds besuchten beide die Kitsilano Secondary School in Vancouver. In einem Interview an der Seite von Katie Holmes brachte Ryan einmal seinen ehemaligen Schulkameraden zur Sprache. Damals kam die Frage auf, wer der bessere Küsser in Dawson’s Creek war, James Van der Beek oder Joshua Jackson. Katie wollte diese Frage nicht beantworten, also kam Ryan ihr schnell zu Hilfe und scherzte: "Ich bin mit Josh zur High School gegangen und ich kann euch sagen, dass er ein hervorragender Küsser ist."