Stars, die zusammen zur Schule gingen: Scarlett Johansson und Jack Antonoff

Jack Antonoff ist vor allem für seine Musikkarriere bekannt, aber er hat sich ab und an auch schon in der Schauspielerei ausprobiert. Er wirkte unter anderem in zahlreichen Musikvideos mit. Der Musiker ging nicht nur mit Scarlett Johansson auf die Professional Children’s School an der Upper West Side in New York City, sondern die beiden gingen auch gemeinsam zum Abschlussball! Die beiden dateten sich ab 2001 für zwei Jahre, nach dem Schulabschluss hielt die Beziehung aber nicht mehr lange.