Stars auf OnlyFans: "Wizards of Waverly Place" Zeke Star Dan Benson

Vom Disney-Star zum OnlyFans-Hit. Zeke Darsteller Dan Benson aus der Selena Gomez Kult-Serie "Wizards of Waverly Place" ist stolz auf seine freizügige Karriere auf OnlyFans.

"Ich habe ehrlich gesagt Hate erwartet", so Dan, der seinen Account 2022 anlegte. "Aber viele haben mich unterstützt! Das fühlt sich super an. Ich fühle mich gut und nicht schuldig – sondern wie ein Bad Boy. Ich werde oft nach Sachen gefragt, die ich nicht machen will und ablehne. Ich mache, womit ich mich wohl fühle. Danke für alle die mich unterstützen."