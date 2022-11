Stars auf OnlyFans: Laura Müller und Michael Wendler starten gemeinsamen Account

Das war für viele eine Überraschung: Laura Müller und Michael Wendler haben sich einen OnlyFans Account zugelegt! Laura postete diese Nachricht ganz stolz auf Instagram: "Ich hab heiße News für euch heute, denn der Micha und ich sind ab sofort bei OnlyFans zu finden. Ja, ihr habt richtig gehört: Join now our OnlyFans und erwartet private und intime Momente." Ein Abo des Accounts kostet 34,99 Dollar (ca. 31 Euro) im Monat. Auf OnlyFans heißt ihr Account "Die Wendlers". In der Beschreibung steht: "Erlebe uns ab sofort ganz privat und hautnah! Das gab es noch NIE!" In den ersten Stunden auf OnlyFans sind Laura Müller und Michael Wendler schon aktiver, als auf Instagram, wo das Profil von dem Wendler Anfang des Jahres gelöscht wurde und nur noch Laura immer wieder kleine Updates postete.