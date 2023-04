Star Wars Ausblick: Mandalorian, Ahsoka, Obi Wan und neue Filme – Was Fans erwartet!

Vorbei sind die Zeiten in denen die „Star Wars“ Saga aus Trilogien bestand, die alle paar Jahr(zehnte) in die Kinos kamen. Auch die beliebten animierten Serien („Freunde im All“/“Droids“, „Star Wars: The Clone Wars“) feiern Fans schon lang auf den Bildschirmen zu Hause.

Aber seitdem Disney final die Rechte an dem Lebenswerk von Star-Wars-Erfinder George Lucas im Jahr 2012 kaufte, wurde das Universum rund um Jedi, Sith und dem galaktischen Kampf zwischen Gut und Böse UM EINIGES umfangreicher.

Real-Life Serien wie „The Mandalorian“, „The Book Of Boba Fett” oder “Obi Wan” ergänzen nun Kino-Filme, und Animee-Shows wie “The Clone Wars” oder “The Bad Batch”.

Dem ganz normalen Fan fällt es mittlerweile (ähnlich wie beim CU) schwer, den Überblick zu behalten. Deswegen gibt’s hier mal eine Star Wars Landkarte, was euch erwartet!