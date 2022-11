Star-Trennungen 2021: Liam Payne und Maya Henry

Nach fast drei Jahren Beziehung war zwischen Liam Payne und Maya Henry im Juni plötzlich Schluss. Dabei waren sie sogar schon verlobt. Die News droppte der Sänger im Podcast „Diary of a CEO“: „Ja, ich bin wieder Single und es nervt mich, dass die Beziehung nicht geklappt hat. Ich war bisher noch nie gut in Beziehungen.“ Er sah auch die Schuld nur bei sich: „Es liegt an mir. Ich habe einfach nicht die beste Version von mir gezeigt. Ich muss erst an mir selbst arbeiten, bevor ich wieder mit jemandem zusammenkommen kann.“ Und so wie es aussieht, konnte Liam Payne seine Probleme auch relativ schnell überwinden. Denn schon zwei Monate später waren er und Maya Henry schon wieder ein Paar.