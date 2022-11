Star-Freundschaften: Zendaya und Timothée Chalamet

Während der Dreharbeiten von "Dune" haben sich die Schauspieler Zendaya und Timothée Chalamet näher kennengelernt und es entwickelte sich eine wunderschöne Freundschaft zwischen ihnen. In Interviews sprechen die beiden öfters darüber, wie gut sie sich verstehen, wie ähnlich ihr Humor ist und wie schnell sie best friends wurden. Sie ziehen sich auf, albern rum und selbst auf den roten Teppichen haben sie immer Spaß zusammen. Und auch über ihre Crushes reden Zendaya und Timothée Chalamet offen miteinander.Was für eine lockere und coole Freundschaft!