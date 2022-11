Squid Game Rätsel: Warum fliegen die Spiele nicht auf?

Als Gi-hun der Polizei von den Spielen erzählt, damit diese ermitteln wird er als Verrückter oder Betrunkener hingestellt, der sich alles nur ausdenkt. Okay – das Erwachsene auf einer Insel tödliche Kinderspiele spielen hört sich auch echt komisch an.

ABER: Es ist klar zu sehen (im Aktenraum), dass die Spiele bereits VIELE viele Jahre veranstaltet werden. Viele Jahre lang wurden schon Visitenkarten mit den Symbolen und Telefonnummern verteilt. Viele Jahre wurden insgesamt tausende Menschen in Seoul angesprochen und angeworben. Und in den Spielen, die wir sehen, kommt eine Pause nach dem ersten Spiel und alle kehren nach Hause zurück.

Ist Gi-hun in all den Jahren und von den hunderten Spielern, die nach dem ersten Spiel ja genau wissen, was auf der Insel abgeht, wirklich der EINZIGE, der das der Polizei berichtet?

Und was passiert eigentlich mit den Spielern, die NICHT zu den Spielen zurückkehren? Leben die mit ihrem Trauma einfach so weiter? Klar, manche sind Gangster, die schon Menschen getötet haben. Die können den Tod und das Blut vielleicht verkraften – aber andere nur kleine Gauner und gescheiterte Persönlichkeiten, ohne brutale Wesenszüge. Dass die still halten und nichts erzählen ist unwahrscheinlich.