Squid Game Rätsel: War es für den alten Mann nicht zu gefährlich?

Der Moment in dem wir in der letzten Folge Il-nam, (Yeong-su Oh), oder besser gesagt: Spieler 001 wiedersehen, ist wohl DER Schockmoment in Squid Game. Immerhin hatten alle Zuschauer*innen den alten senilen Mann aus den Spielen ins Herz geschlossen. Erst recht nachdem (man dachte, dass) er beim Murmelspiel sein Leben für das von Gi-hun opferte.

Dass ausgerechnet DIESER Mann der Drahtzieher der Spiele war, ist ein Schock.

ABER: Wieso durfte der Erfinder der Spiele überhaupt mitspielen. Klar, sein Spiel, seine Regeln. Aber Il-nam hätte jederzeit bei den Spielen sterben können. War es ihm wirklich egal, dass das hätte passieren können? Wär er er etwa beim Seilziehen Spiel wirklich in den Tod gestürzt? Oder was, wenn er nachts im Schlafraum umgebracht worden wäre? War das der Nervenkitzel und „Spaß“ den der alte Mann suchte?

Was nämlich nicht möglich gewesen wäre, ist dass die Wachen den alten Mann retten hätten könnten. Denn das hätte alles entlarvt.