Squid Game Rätsel: Das Super-Handy

Wie oft vergesst ihr euer Ladekabel? Erst recht, wenn es auf einen ungeplanten Ausflug auf eine Insel des Todes geht?

Es scheint wohl sicher, sagen zu können, dass der Polizist Jun-ho (Wi Ha-joon) der sich unbemerkt auf die Insel schleichen kann, wohl kein Ladekabel oder Akku dabei haben wird.

Trotzdem nimmt er Polizist alles damit auf, was er auf der Insel beobachten kann. In der ersten Szene, in der er sein Smartphone verwendet – bei den Akten aller Squid Game Veranstaltungen – ist zu sehen, dass sein Akku nicht voll ist. Geht man davon aus, dass an jedem Tag ein Spiel stattfindet, ist Jun-ho etwa noch eine Woche auf der Insel.

Welcher Akku hält eine Woche? Macht er das Handy immer aus? Und wie kann das Handy in der Tüte beim Tauchen über mehrere Kilometer unter Wasser in einer simplen Zip-Lock Tüte so perfekt trocken bleiben?

Eins dürfte klar sein: Egal, ob Jun-ho am Ende wirklich tot ist oder nicht – sein Handy hat ganz sicher überlebt.