Sorge um Capital Bra: Darum sagt er sein Konzert ab

Oh nein! Capital Bra hat am Wochenende seine Konzerte in Bremen abgesagt. Der Grund: Ihm ging es gar nicht gut!

Capital Bra sagt Konzerte ab

Aktuell ist Rapper Capital Bra auf seiner "Gucciland"-Tour in Deutschland unterwegs. Am Wochenende hätte der 24-Jährige eigentlich zwei Konzerte in Bremen gegeben – doch dann das! Capi musste seine Konzerte kurzfristig absagen. Oh no! Die Enttäuschung bei seinen Fans war groß! Was war da nur los??:(

Capital Bra ging es gesundheitlich nicht gut

Der deutsche Rapper, der auf Instagram inzwischen drei Millionen Follower hat, hat einen triftigen Grund. Ihm geht es gesundheitlich nicht gut, erzählte er am Wochenende in seiner Instagram-Story. "Ich befinde mich derzeit noch in Behandlung und die Ärzte haben mir von einem Auftritt strengstens abgeraten", sagte Capital Bra. Oha, das klingt ernst!

An was der in Sibirien geborene Rapper jedoch leidet, verriet er nicht. Er muss sich erstmal auskurieren und neue Energie für seinen Auftritt in Saarbrücken am Dienstag tanken, sagt er weiter. Gut so: Gesundheit geht immer vor!Und nun die gute Nachricht: Wie es aussieht, hat sich der Bratan wieder erholt, denn heute (Dienstag) postete er auf Instagram ein Foto mit Rapper Samra und schrieb "Saarbrücken heute wird rasiert". Dann hoffen wir mal, dass der 24-Jährige fit bleibt und nicht noch mehr Konzerte absagen muss.

Capital Bra und Samra vor ihrem Auftritt in Saarbrücken. Zum Glück geht es Capi wieder besser! Instagram@capital_bra

