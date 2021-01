JoJo Siwa ist Mitglied der LQBTQ+ Community

Nach einem TikTok-Video, dass der Social Media-Superstar letzte Woche gepostet hat, haben viele Fans spekuliert, ob sie sich damit geoutet hat. Kurz darauf hat JoJo Siwa, die sogar schon ein YouTube-Video mit Kardashian-Tochter North gemacht hat, sich tatsächlich über Twitter geoutet. Sie hat ein Bild gepostet, in dem sie ein T-Shirt mit der Aufschrift "Best. Gay. Cousin. Ever." steht. Dieses hat sie von ihrer Cousine geschenkt bekommen. JoJo Siwa bestätigt: Sie ist Mitglied der LGBTQ+ Community und ist damit auch nicht der erste Star! In einem Livestream wurde sie gefragt, welchem Label sie sich zuordnen würde und der Social Media-Star antwortete: "Ich habe darüber nachgedacht und der Grund, warum ich noch nicht bereit bin es zu sagen ist, dass ich einfach selber noch nicht die Antwort kenne."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Polizei-Einsatz bei Jojo Siwa nach Outing

Nach dem Outing stand auf einmal die Polizei vor JoJo Siwas Tür. Was war da nur los? "Die Polizei stand vor unserer Tür und sagte uns, dass wir das Haus verlassen sollen. Wir sind mit gehobenen Händen nach draußen und uns wurde dann gesagt, dass jemand angerufen und sich beschwert habe", erzählt JoJo Siwa, nachdem ein Video von dem Einsatz im Netz aufgetaucht war. "Auf einmal sind Paparazzi um die Ecke gekommen. Das nennt man 'swatting' – die Medien rufen die Polizei an, damit man sein Haus verlassen muss", fährt der Social Media-Star fort. Ihr macht dieser Vorfall nicht viel aus, nur eine Sache stört sie: "Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ungefähr 50 Polizisten vor unserem Haus standen und sie in der Zeit bestimmt Wichtigeres zu tun hatten, als einer falschen Behauptung der Paparazzi nachzugehen." Super uncooles Verhalten!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->