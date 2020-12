Nach so einem Jahr wie 2020 kann das Neue ja fast eigentlich nur besser werden. Es ist besonders jetzt wichtig, den Kopf nicht hängenzulassen und eine positive Denkweise beizubehalten. Denk immer dran: 2021 wird DEIN Jahr! Da kann kommen, was will! Dieser positive Spirit erweckt nämlich den Ehrgeiz in dir und du bist motiviert, dein Ding durchzuziehen und daran zu arbeiten, dir alle deine Wünsche und Träume, die du für 2021 hast, zu erfüllen. Wenn deine Stimmung aber trotzdem mal zu kippen droht, solltest du einfach einen (oder mehrere) dieser Tipps ausprobieren und in null Komma nichts ist dein positives Mindset wieder da!

1. Die ersten Songs deines Lieblings-Sängers hören

2. Leg eine Liste mit Menschen an, die dich in­spirieren

3. Einen lustigen TikTok-Dance-Clip drehen! Posten musst du ihn gar nicht …

4. Mit Kerzen, Keksen, Kakao und deiner Freundin einen Liebesfilm gucken!

5. Für Girls: Mach eine BFF-Bucket-List für das neue Jahr

6. Für Girls: Style-Tausch mit deiner Mama – du ziehst sie an und sie dich!

7. Schreib eine Kurzgeschichte über dich und deinen Schwarm

8. Gib fünf Kleidungsstücke an ein Flüchtlingsheim

9. Für Girls: Gönn dir einen Beauty-Tag mit Badewanne, Face Mask und Body-Peeling

10. Für Girls: Wünsch dem Jungen, den du gut findest, einen schönen Tag

11. Notier dir 5 Dinge, die dich happy machen

12. Für Girls: Schenk deiner BFF ein Glas mit Motivations-Sprüchen

13. Mach allen Menschen, die du gernhast, schöne und ehrliche Komplimente

14. Lern ein kurzes Gedicht auswendig

15. Pflanz einen Avocado-Kern in einen Blumentopf

16. Back einen Kuchen oder koch etwas für deine Family

17. Für Girls: Flechte Freundschafts-Bändchen für dich und deine BFF

18. Bastle eine Collage aus lustigen Fotos

19. Dekorier dein Zimmer mit Lichterketten für eine cosy Atmosphäre

20. Erfinde eine kleine Story über dich und deine Freundin, schick sie ihr und lass sie daran weiterschreiben. #Fortsetzungsroman

21. Gestalte ein Heft/Buch, in das du Fotos deiner besten Erlebnisse klebst und etwas dazu schreibst.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Spotify ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->