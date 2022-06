So wenig verdienen Stars mit Hit-Rollen

Beim Dreh von „Deadpool“ weigerte sich die Produktionsfirma Fox das Budget zu stellen, das nötig gewesen wäre, damit die Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick jeden Tag am Set dabei sein könnten. Ryan Reynold fand das ungerecht und gab den beiden etwas von seiner eigenen Gage in Höhe von 2 Millionen Dollar ab. Der "Deadpool"-Darsteller gab sich also auch hinter der Kamera heldenhaft!