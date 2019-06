So kannst du anderen mit Snapchat helfen!

Was für dich selbstverständlich ist, ist für andere purer Luxus. Zwei Milliarden Menschen weltweit haben kein Zugang zu sauberem Trinkwasser. Snapchat und der Verein Viva con Agua möchten das ändern – mit deiner Unterstützung.

Puh, ganz schön heiß heute! Wenn du Durst hast, gehst du schnell beim Supermarkt vorbei oder holst dir in der Küche ein Glas Leitungswasser und schon ist dein Problem gelöst und dein Durst gestillt. So einfach haben es aber leider nicht alle, denn jeder dritte Mensch auf der Welt muss ohne eine sichere Wasserquelle mit sauberem Wasser auskommen. Kein Supermarkt um die Ecke, kein Wasserhahn in Griffweite. Ganz schön erschreckend, oder?

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ein Menschenrecht, dass wirklich jeder haben sollte. Der Verein Viva con Agua setzt sich für eine Welt ohne Durst ein, diese Message und die Kampagne „Water is a human right“ (Wasser ist ein Menschenrecht) kannst auch du dank einer coolen Aktion bei Snapchat verbreiten.

Prominente Unterstützung: Fynn Kliemann, Josi Miller und Visa Vie supporten Viva con Agua. Snapchat

Passend zur Kampagne hat Viva con Agua eine AR-Linse bei Snapchat entwickelt. Normalerweise verwandelst du dich mit den Linsen bei Snapchat in einen Hund oder ein süßes Baby, mit dieser Linse kannst du ein Zeichen setzen und mit deinem Snap auf eine wichtige Kampagne aufmerksam machen. Stars wie Lukas Rieger, Mike Singer, die Leoniden und Fynn Kliemann sind schon Teil der Kampagne und haben die Viva con Agua-Linse bei Snapchat ausprobiert.

Du möchtest mitmachen? Dann schnapp dir dein Smartphone, mehr brauchst du nicht! So kommst du an die Snapchat AR-Linse für den guten Zweck:

Mit diesem Snapcode kannst du die Viva con Agua-Linse freischalten. Snapchat

Öffne Snapchat und richte die Kamera auf den Snapcode. Zum Einscannen des Codes musst du jetzt noch den Code auf deinem Handy-Bildschirm berühren, nach ein paar Sekunden wird dir die Linse angezeigt und schon gehörst du auch du zum Viva con Agua -Team und machst dich stark für eine Welt ohne Durst!

Das könnte dich auch interessieren: