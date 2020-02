Shirin David: PO-Unfall im Hotelzimmer🍑

Shirin David: Styling-Profi?

Künstlerin Shirin David (24) ist in Sachen Styling ein eigenes Kunstwerk – Zitat aus ihrem Song "Gib Ihm": "Das ist kein Outfit, Baby, das ist Kunst"! Mega Mähne in den buntesten Farben, Make Up immer on fleek, Fingernägel länger als die Shorts, eben ein richtiger Profi. Doch auch Shirin David ist nicht perfekt: In einem Hamburger Hotel passierte ihr jetzt ein richtiger Fail! Die YouTuberin machte sich für ein Event fertig, auf das sich schon viele Fans gefreut haben, denn in der Vergangenheit musste Shirin David schon mehrere Autogrammstunden absagen.

Spray-Tanning Unfall bei Shirin David

Ihre karamellfarbene Bräune kommt nicht von ungefähr. Gerade auf großen Events ist es ihr wichtig, schön gebräunt zu sein. Doch immer Urlaub zu machen, um Sonne zu tanken, das lässt ihr voller Terminkalender nicht zu. Also lässt die Sängerin sich regelmäßig Spray tannen, also mit Farbe besprühen, die die Haut frisch gebräunt aussehen lässt. Eigentlich weiß sie, worauf danach zu achten ist – diesmal passierte ihr jedoch ein Unfall.

Shirin David: Schöner PO-Abdruck!

Scheinbar wartete Shirin nicht lange genug, bis die Farbe eingezogen war, sondern machte es sich auf dem schneeweißen Bett gemütlich. Viel zu früh, denn die ganze Farbe blieb an der Bettdecke hängen und nicht an Shirins Po. Doch die"Brillies"-Sängerin nimmt den Fail mit Humorund postete ein Foto ihres Po-Unfalls in ihrer Insta-Story. Denn Shirin ist nicht der erste Star, dem so eine Panne passiert ist und auch ihre Fans können mit ihr lachen!

