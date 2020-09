Yung Hurn besucht Shindy

"Leute das Auto stand grad offen auf der Straße hier wem gehört des ???" - mit dieser Frage löste Rapper Yung Hurn am Sonntag einen Hype aus. Denn bei dem babyblauen Rolls-Royce handelte es sich natürlich um die Luxus-Karosse von Rap-Kollege Shindy. Das verrät auch das Kennzeichen, UL für Ulm, M für Michael, 7.9.88 ist Shindys Geburtstag! Auch wenn offiziell noch kein gemeinsamer Track bestätigt wurde, wenn sich zwei deutsche Rap-Stars treffen, dann aller Wahrscheinlichkeit nach, um Musik zu machen. Außerdem gab es auch eine Überraschung für Shindy, y.hurn brachte dem Baby-Daddy einen kleinen blauen Plüsch-Elefanten mit, höchstwahrscheinlich als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit?! Ganz eventuell könnte es sich natürlich auch um ein Geschenk für Shindys Sohn Nico handeln...

Shindy: Feature mit Bonez MC?

Auch über ein Feature von Bonez MC und Shindy wird aktuell heiß diskutiert, schließlich hatte das Oberhaupt der 187-Strassenbande in einem Kommentar verraten, das ein gemeinsamer Song mit Shindy gut werden könnte. Auf Bonez Album war trotz vieler Spekulationen kein Track von Papipap. Alle Hoffnungen auf ein Feature der Rap-Stars liegen jetzt auf Shindys Album, das laut Leak am 21.7.21 erscheinen soll. In seinem Track "Nautilus" das inoffiziell als seine Comeback-Single gilt, hatte Michael Schindler eigentlich gesagt, dass ihn abgesehen von Peter Fox, kein Musiker nach einem Feature fragen muss. Hmmm, wir sind gespannt…

