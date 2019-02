Shawn Mendes: So kommst du an Tickets für die ausverkaufte Tour

Shawn Mendes: Wir verlosen 4 x 2 Tickets!

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: Shawn Mendes kommt für drei Konzerte nach Deutschland! Im März wird der 20-jährige Kanadier Fans in Berlin, Köln und München glücklich machen. Einziges Problem: Die Tickets sind bereits in allen drei deutschen Städten ausverkauft. Doch euer Traum von einem Konzertbesuch bei Shawn könnte sich trotzdem erfüllen, denn wir verlosen 4 x 2 Tickets für eine Stadt deiner Wahl! Alles, was du dafür tun musst, ist uns eine E-Mail mit deinen Kontaktdaten (Name, Alter, Adresse) an folgende Adresse zu schreiben: shawnmendes@bravo.de! Ganz wichtig: Vergiss nicht, uns deine Wunschstadt mitzuteilen.

Zwischen diesen drei Konzerten kannst du wählen:

Berlin: Mo, 11.03.2019 (Mercedes-Benz-Arena), 19:30 Uhr

Köln: Mo, 18.03.2019 (LANXESS arena), 19:30 Uhr

München: Do, 21.03.2019 (Olympiahalle), 19:30 Uhr

Einsendeschluss ist der 26.02.2019. Also haltet euch ran!

Wir drücken euch die Daumen!

