Shawn Mendes: So kannst du mit ihm zusammenarbeiten! 🤗

Shawn Mendes gründet seine eigene Hilfsorganisation!

Shawn ist einer der größten Pop-Stars unserer Zeit und ist vor allem für eine Sache bekannt: Die Nähe zu seinen Fans. Erst kürzlich hat sich Shawn Mendes ein Tattoo von einem Fan stechen lassen. Außerdem hat Shawn auch schon einige Fans überrascht! Doch jetzt hat sich der "Seniorita"-Sänger etwas ganz besonderes überlegt und eine Hilfsorganisation gegründet – die Shawn Mendes Foundation! "Ich freue mich so darauf endlich die Shawn Mendes Organisation zu veröffentlichen. Ich habe schon lange darüber nachgedacht, wie ich die Wünsche meiner Fans und mir umsetzen kann, um dabei zu helfen, dass jede Stimme unserer Generation gehört wird. Mein Ziel für die Organisation ist es, an der Seite meiner Fans zu arbeiten ud alles dafür zu tun, dass sie eine Plattform haben, die positive Veränderungen inspiriert und junge Weltverbesserer unterstützt", verrät Shawn in einer Pressemitteilung. Durch diese Hilfsorganisation möchte Shawn mit seinen Fans zusammenarbeiten.

Wie funktioniert die Shawn Mendes Foundation?

Die Hilfsorganisation von Shawn Mendes wird auf die Bedürfnisse von Jugendlichen ausgerichtet sein, mit Schwerpunkten wie Gesundheitswesen, Nachhaltigkeit, psychische Gesundheit, Menschenrechte, Anti-Mobbing-Themen und Schule. "Die Energie und Passion meiner Fans die Welt zu verbessern ist enorm und ich hoffe, dass wir das nutzen können, um uns gegenseitig zu unterstützen, zusammen zu lernen und auch andere Menschen dazu inspirieren können, etwas zurückzugeben", verrät Shawn weiter. Bisher hat Shawn mit der Organisation schon mehr als eine Million Dollar durch Partnerschaften und Spenden einsammeln können. Die ersten Spenden sollen an ein Kinderkrankenhaus in Tronto (SickKids) und eine Umweltorganisation namens REVERB gehen, die sich an Musiker und deren Fans richtet. Wir finden es mega, dass sich Shawn für etwas Gutes einsetzen will und zusammen mit uns etwas bewegen möchte!

