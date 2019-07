Shawn Mendes lässt sich Tattoo-Inspiration von Fan stechen

Shawn Mendes hat ein neues Tattoo

Seine Follower überraschte Shawn Mendes gestern mit einer coolen Story auf Instagram: Darauf war zu erkennen, dass er mal wieder beim Tätowieren ist. Dass der Megastar auf Tattoos steht, wissen wir alle. Schließlich ist das nicht sein erstes. Auf seinem Traum-Body prangen schon diverse Kunstwerke, unter anderem eine Schwalbe an der Hand und eine Gitarre auf dem Unterarm mit der Skyline von Toronto am Griff. Jetzt sollte also ein weiteres hinzukommen. Wie genau sein neues Tattoo aussehen wird, verriet Shawn Mendes aber erstmal noch nicht. Mittlerweile ist es aber fertig und die talentierte Tätowiererin teilte sofort ein Pic mit ihren Followern. Es ist ein Schmetterling!🦋 Aber etwas ist daran sehr besonders...

Immer wenn er Gitarre spielt, ist Shawn Mendes Schwalben-Tattoo besonders gut zu sehen. Getty Images

Dank seinem Gitarren-Tattoo sieht die Werbekampagne für Calvin Klein noch hotter aus. Calvin Klein

Shawn Mendes: Das bedeutet sein neues Tattoo

Abgesehen davon, dass es kein normaler Schmetterling ist, sondern ein Flügel aus hübschen Blüten besteht, ist auch der Background zu der Zeichnung ziemlich spannend. Shawn Mendes hatte die Zeichnung auf dem Account eines Fans gesehen. Die hatte ihm den Butterfly nämlich einfach auf den Arm gezeichnet. Und das fand der Sänger so cool, dass er ihr antwortete: "Warte mal, das ist der Wahnsinn. Kannst du mir die Zeichnung schicken?" Gesagt getan und das Girl leitete ihm das Bild weiter, das eigentlich der Tattoo-Artist Mac Dreaper aus Santiago de Chile entworfen hatte. Obwohl Shawn Mendes schon mal seine Fans über ein Tattoo entscheiden ließ, hätte sicher weder sein wieblicher Fan noch der Tattoo-Künstler mit dieser Ehre gerechnet. Mac Dreaper war so geflasht, dass er das originale Bild noch einmal postete und in der Caption erklärte: "Das ist das originale Design! @shawnmendes. Ich danke euch für all die lieben Messages und dafür, dass ihr meine Kunst wertschätzt und teilt." Aww! Wie cool der Schmetterling an dem Star aussieht, zeigte uns dann zum Glück direkt seine Tätowiererin Livia Tsang aus Toronto und schrieb dazu: "Für den Besten @shawn mendes. Basierend auf dem Bild eines Fans, Original von @macdreaper.💛". Hammer!

Wait this is awesome, can u DM the drawing ?? https://t.co/0y5b3S584Y — Shawn Mendes (@ShawnMendes) 18. Juli 2019

