Shawn Mendes: Deshalb lackiert er sich immer einen Fingernagel

Shawn Mendes trägt Nagellack

Die Fans von Pop-Star Shawn Mendes sind schon bekannt dafür, dass sie eigentlich auch eine Bande kleiner Detektive sein könnten – egal was ihr Idol tut, sagt oder postet, sie kommen sofort hinter den Ursprung der Aktion. So auch jetzt! Denn Shawn Mendes hat neuerdings immer einen seiner Fingernägel in einer Farbe lackiert – alle anderen belässt er bei seiner Naturfarbe. Was dahinter steckt? Eine mega coole Aktion!

Deshalb lackiert Shawn Mendes seinen Nagel

Fans von Shawn Mendes haben jetzt heraus gefunden, dass der "Senorita"-Star immer einen einzigen Fingernagel lackiert. Der Grund ist krass: Shawn will damit auf eine Kampagne aufmerksam machen, die schon in der Vergangenheit von anderen Stars unterstützt wurde. Sie nennt sich die "Polished Man"-Kampagne und soll Menschen auf Gewalt an Kindern aufmerksam machen. Wow!

Shawn Mendes: Gegen Gewalt an Kindern

Supporter der Aktion sind dazu aufgerufen, einen einzigen Fingernagel in einer Farbe – meist blau – anzumalen. Und Shawn Mendes ist einer davon! Laut der Kampagne leidet eines von fünf Kindern auf der Welt an häuslicher Gewalt, deshalb soll auch ein einziger Fingernagel lackiert werden. Auch Schauspieler Chris Hemsworth und "Pretty Little Liars"-Star Tyler Blackburn wurden schon mit einem lackierten Nagel gesehen. Vielleicht macht ja bald auch Shawns neue Freundin Camila Cabello mit …

