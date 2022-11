Sharpay aus “High School Musical” ist nicht böse: Sie ist keine Diva

Ein weiterer Kritikpunkt, den sich die arme Sharpay immer anhören muss, ist der Vorwurf, sie sei eine Diva. Einerseits mag sie das Rampenlicht sehr genießen (für Leute, die in Musicals und generell auf der Bühne arbeiten, ist das übrigens keine so schlechte Eigenschaft), aber: Wäre sie wirklich eine so krasse Diva, wie ihr immer nachgesagt wird, würde sie wirklich die zweite Geige für eine andere Person spielen? In keinem der drei Filme spielt sie in den Produktionen die Hauptrolle, die sie so gerne mag – und trotzdem ist sie in jedem der drei Filme am Start!