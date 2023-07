"Sex Education"-Star Ncuti Gatwa: Deswegen hält er seine Sexualität geheim!

In der Pride-Ausgabe der britischen Vogue spricht Ncuti ausführlicher darüber, warum er seine Sexualität nicht öffentlich bezeichnen will: "Es ist eine Sache der Sicherheit und der mentalen Gesundheit. Nach 'Sex Education' sind wir alle bis zu einem gewissen Grad öffentliches Eigentum geworden. Danach muss man für sein Recht auf Privatsphäre kämpfen, aber man hat auch das Gefühl, dass man den Leuten etwas schuldig ist. Als ich meine Grenzen setzte, wusste ich, dass ich das Private vom Öffentlichen trennen wollte und dass ich nie wollte, dass mein Privatleben meine Arbeit in den Schatten stellt. Ich glaube auch, dass jeder auf seinem eigenen Weg ist. Es ist wichtig, dass sich niemand anderen gegenüber verpflichtet fühlt, wenn es um das geht, was in einem selbst vorgeht. Und genau darum geht es in 'Sex Education' – die Dinge in deinem eigenen Tempo anzugehen."