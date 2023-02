"Sex Education": Hauptdarstellerin verlässt die Serie!

Während der Veranstaltung wurde sie gefragt, ob sie für eine fünfte Staffel von "Sex Education" zurückkehren würde: "Staffel 5? Ich habe gerade die vierte letzte Woche beendet", so die Schauspielerin. Dann fährt sie fort: "Nein, ich denke nicht, dass ich in Staffel 5 dabei sein werde. Ich habe mich von Maeve verabschiedet." Schon in einem vorherigen Interview hatte die Schauspielerin angedeutet, dass sie sich schon bald von der Serie verabschieden wird: "Es ist einfach immer schwierig, wenn man einen Charakter spielt, der irgendwie in der Zeit feststeckt. Weißt du, wir spielen 17-Jährige und sind alle fast 30, das ist schon ein bisschen seltsam. Es ist ein Segen, weil es eine Startrampe ist, und es ist etwas, das uns auf verschiedene Arten Möglichkeiten gegeben hat, aber es ist etwas, von dem ich mich in Würde verabschieden möchte. Ich möchte glücklich sein, dass es existiert und es beschützen und es in der Zeit genießen, in der es existiert hat, aber ich denke, es muss jetzt in Ruhe gelassen werden." Ob es ohne Maeve und Eric überhaupt eine fünfte Staffel geben wird?