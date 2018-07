Selena Gomez: Singt sie in ihrem neuen Album auf Spanisch?

Gerade ist Selena Gomez voll beschäftigt mit der Premiere des Animationsfilms "Hotel Transsilvanien 3" – denn darin leiht die Sängerin einer Hauptfigur ihre Stimme. Doch jetzt hat sie betont, dass sie trotzdem noch fleißig an ihrem neuen Album arbeitet!

Selena Gomez‘ Album bringt eine Überraschung

Selena Gomez (26) hat gefühlt zehn Jobs gleichzeitig. Egal ob als Sängerin, Model, Produzentin oder Synchronsprecherin – Sel ist einfach mit allem, was sie macht, mega erfolgreich. In letzter Zeit war die 26-Jährige voll beschäftigt, indem sie ihre Aufgabe als Markenbotschafterin für Puma erfüllte und eben „Mevis“, dem kleinen Vampirmädchen in "Hotel Transsilvanien 3", ihre Stimme lieh. Doch bei dem Ganzen darf natürlich die Musik nicht zu kurz kommen. Deshalb versprach der Superstar jetzt auch, dass die Fans sich demnächst auf ein neues Album freuen dürfen! Und Selena hat noch eine ganz besondere Überraschung in petto: Ein paar Songs sollen auf Spanisch sein! Wow, wie cool!

Selena Gomez spricht perfekt spanisch

Selenas Dad Ricardo Joel Gomez kommt aus Mexico. Er und Sels Mutter Mandy trennten sich, als ihre Tochter fünf Jahre alt war. Trotzdem beherrscht die Sängerin die Landessprache ihres Vaters perfekt! Selena Gomez hat bereits in der Vergangenheit Songs auf Spanisch rausgebracht – und die können sich absolut hören lassen! Hört doch mal rein:

Wann kommt Selenas neues Album?

Wann genau die „Selenators“ mit dem neuen Album ihres Idols rechnen dürfen, hat die Sängerin noch nicht verraten. Nur so viel: Es soll nicht „bald“ so weit sein, sondern „sehr bald“. Wir sind gespannt! Langsam wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit… immerhin veröffentlichte Selena ihr letztes Album „Revival“ bereits 2015!

