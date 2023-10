Selena Gomez erklärt Stress mit Dua Lipa

In einem Interview mit der Website Fast Company hat Sel nun über den Grund für das Entfolgen von Dua Lipa gesprochen:

„Es war ein Versehen“, so die „Only Murders in the Building“-Darstellerin, „Ich habe nur auf meinem Instagram-Account aufgeräumt. Plötzlich bekam ich einen Anruf und man fragte mich ,Was ist mit Dua Lipa passiert?’“.

Tatsächlich gibt es also keinen Streit zwischen den beiden Frauen. Im Gegenteil: Dua Lipa supportet offiziell Selenas Beauty Marke Rare Beauty. Und Sel outete sich als Fan von Duas Versace Kollektion.

Zudem folgt Sel ihrer Kollegin schon längst wieder.