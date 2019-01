Selena Gomez: Dieser Boxer will ein Date mit ihr!

Heiß, heißer, Selena Gomez

Selena Gomez ist schon lange nicht mehr das süße Disney-Mädchen. Die Künstlerin hat sich in den letzten Jahren vom braven Girlie zur echten Kurven- und Red Carpet-Queen gewandelt hat! Das ist der Männerwelt natürlich auch nicht entgangen. Angefangen bei Musiker Justin Bieber, der die Beauty bereits in Teenie-Jahren vergöttert hat bis hin zu Sänger The Weeknd, der sogar seine Model-Freundin Bella Hadid für Sel stehen lassen hat. Und auch „To All The Boys I‘ve Loved Before”-Star Noah Centineo ist der 26-Jährigen verfallen, wie er bereits in einigen Interviews preisgab. Noah hat sich sogar schon das erste Date der beiden ausgemalt. „Wir könnten Yoga machen oder zum Baum der Erkenntnis wandern“, sagte Noah gegenüber Entertainment Tonight. (Zur Erklärung: Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist ein Baum des Buches Genesis in der Bibel! Die Schlange verführt Eva im Paradiesgarten, von der verbotenen Frucht des Baums zu kosten.). Kein Wunder, dass die Boys regelrecht bei Selena Gomez Anblick ausrasten, denn auf ihrem Instagram-Account finden sich zahlreiche, heiße Pics in erotischen Posen - vom Girlie-Image absolut keine Spur mehr!

Selena Gomez: Neuer Verehrer

Nach den zahlreichen Verehrern die um Selena Gomez Gunst buhlen, kündigt sich nun ein Weiterer an. Hier handelt es sich um den US-Boxer Ryan Garcia. Vielleicht schafft es der 20-Jährige das Herz der schönen Schauspielerin zu erobern? Gegenüber TMZ verriet der Sportler, dass er sich ein Date mit Sel wünschen würde. Laut eigener Aussage wär er der perfekte Mann für die 26-Jährige. Klar gibt es einen Altersunterschied von 6 Jahren, jedoch ist er laut eigener Einschätzung ziemlich reif für sein Alter und könnte sie auch beschützen. Des Weiteren haben beide mexikanische Wurzeln. Wir sind gespannt, ob Selena auf diese Einladung eingehen wird und halten euch auf dem Laufenden.

