Selena Gomez: Damit hat sie nicht gerechnet!

Erst Ende Oktober veröffentlichte Selena Gomez ihre neuen Singles "Lose You To Love Me" und "Look At Her Now". Und am 10. Januar 2020 erscheint endlich ihr neues Album "Rare" und somit noch mehr neue Musik von Selena! Um 2019 abzuschließen und entspannt in das neue Jahr zu starten, reiste Selena Gomez für einige Tage nach Hawaii, um dort Urlaub zu machen. Doch genau hier wird die Ex-Freundin von Justin Bieber angegriffen! Nichtsahnend ging die Sängerin im Meer baden, als sie plötzlich von einer Qualle gestochen wird. Zum Glück handelte es sich bei der Quallen-Art um keine giftige Qualle. Schmerzhaft war der Stich aber mit Sicherheit trotzdem für Sel.Trotzdem war die Texanerin relativ schnell wieder auf den Beinen. Auf einem aktuellen Instagram-Bild scheint es Selena Gomez nämlich wieder richtig gut zu gehen 🤗

Selena Gomez: Start ins Jahr 2020

Es scheint, als hätte Selena Gomez ihren Urlaub, trotz den anfänglichen Strapazen, noch richtig genossen! Zumindest sieht sie auf dem Jacht-Bild, welches sie in Insta gepostet hat, ziemlich entspannt aus. Sie schrieb außerdem noch dazu: "Lasst uns dieses Jahr besser machen, als die anderen." Positiv ins neue Jahr starten und das Geschehene hinter sich lassen. So ist es richtig, Sel! 🙌🏼

