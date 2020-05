Schock: Serien-Superstar schneidet sich den Finger ab

Der Unfall passierte Ariel Winter beim Kochen

Ariel Winter ist bekannt für ihre Experimentierfreudigkeit! Letztes Jahr färbte sich die Schauspielerin ihre Haare feuerrot und sieht damit beinahe aus wie ihre Namensvetterin Arielle, die Meerjungfrau. Auch in Quarantäne probiert sich die 22-Jährige aus und hatte sich vorgenommen ein leckeres griechisches Essen zuzubereiten. Doch statt einem kulinarischen Highlight, endete die Koch-Session der Griechin in einem regelrechten Blutbad! Was ist nur passiert? 😱

In einem Interview mit dem TV-Magazin "Access Hollywood", verriet der Serien-Star nun, wie es zu dem Unfall in der Küche kam. Als sie nämlich dabei war, eine Tomate für ihr Essen zu schnibbeln, schnitt sie den oberen Teil ihres Daumens mit ab. „Ich war so schockiert, dass ich beinahe hyperventiliert bin!“, erzählte sie. „Ich dachte nur: Ich sollte jetzt weinen! Aber ich ich konnte es einfach nicht glauben!“ Aber damit nicht genug! Arielles Schnitt traf auch noch eine Arterie! „Ich habe so stark geblutet, dass [mein Freund und ich] ins Krankenhaus mussten und er hat tatsächlich meine abgeschnittene Fingerspitze mit ins Krankenhaus gebracht.“ Eine Krankenschwester hatte ihr das Stück ihres Daumens sogar in einer Plastiktüte zurückgegeben. Doch Ariel Winter war so verwirrt und schmiss die Tüte mit ihrem Daumen versehentlich auch noch weg, da ihr das Pflegepersonal nicht sagte, was in der Tüte versteckt ist. Trotz allem zeigte sich der Serien-Star tapfer: „Ich mein es war meine Daumenspitze, klar hat es wehgetan und keinen Spaß gemacht. Es war immerhin ein ganz schönes Stück Daumen. Aber das Personal hat sich gut um mich gekümmert. Aber nochmal es ist nur mein Daumen. So vielen Leuten im Krankenhaus geht es schlechter!“ Tapfere Ariel! Nach ihrer Beauty-Op mit gerade mal 17 Jahren, bei der sie sich ihre Brüste verkleinern ließ, kann die Schauspielerin gut mit Schmerzen umgehen. Wir wünschen ihr auf jeden Fall weiterhin gute Besserung!

