Schock: Dieser K-Pop-Star geht nicht mit auf Tour

Schon kommenden Samstag, den 13. Juli, sollte die K-Pop-Band TWICE ihre Welt-Tour starten mit dem Auftaktkonzert in Singapur. Im Gegensatz zu ihren Kollegen von BTS kommen die Mädels aber erstmal nicht auf Tour nach Deutschland. Jetzt gab das Management JYP Entertainment offiziell bekannt, dass eine der neun Girls nicht bei der Tournee dabei sein wird. So heißt es im Statement der K-Pop-Manager: "Mina hat gerade mit Angstzuständen und großer Unsicherheit, was das Performen auf der Bühne betrifft, zu kämpfen. Bisher gibt es noch keine exakte Diagnose. Wie beraten uns mit mehreren Ärzten, um die Ursache festzustellen. Nach eingehender Diskussion mit Mina und den Mitgliedern von TWICE, haben wir entschieden, dass Minas gesundheitlicher Zustand weiterer Behandlung, Untersuchungen und genügend Ruhe bedarf. Aufgrund dieser Entscheidung wird Mina nicht an der TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ teilnehmen". Weiter erklärten JYP: "Die Gesundheit unserer Künstler ist unsere höchste Priorität. Daher sorgen wir für die beste Behandlung und genügend Erholung für Mina. Wir bitten die Fans um ihre Untertsützung, damit Mina schnell wieder gesund wird." Sicherlich ist es so viel besser für die K-Pop-Sängerin. Das finden auch ihre Fans!

Viel Support von K-Pop-Fans

Natürlich sind viele der Follower-Community, genannt ONCE, traurig darüber, dass K-Pop-Star Mina nicht auf Tour gehen wird. Dennoch finden sie alle nur liebe und unterstützende Worte für das TWICE-Mitglied. Der zugehörige Hashtag #GetWellSoonMina ist auf Twitter bereits Trend. So schreibt ein Fan: "Danke für deine harte Arbeit. Bitte ruh' dich so viel aus, wie du kannst, und nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wir werden hier sein". Und ein anderer fügt hinzu: "Ich denke, niemand kann verstehen, wie du dich gerade fühlst. Aber was wir wissen ist, dass alle ONCE dich lieben und dir eine schnelle Besserung wünschen. Werde bald wieder gesund!". Wow, wie toll. Das wird der K-Pop-Künstlerin sicherlich helfen, diese schwierige Zeit zu überstehen! Die Aktion zeigt auch hier wieder, wie krass der Zusammenhalt unter den K-Pop-Fans und ihren Lieblingsbands ist. So spendeten einige Fans des BTS-Mitglieds J-Hope Anfang des Jahre iel Geld zu Ehren seines Geburtstags. Egal, was also passiert die K-Pop-Stars können sich immer auf ihre Community verlassen. Wahnisnn!

