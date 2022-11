Schauspieler-Wechsel: Charlie Sheen bei „Two And A Half Men“ gefeuert und durch Ashton Kutcher ersetzt

„Two And A Half Men“ hat wohl das größte Kündigungsdrama hinter sich. Charlie Sheen war als Charlie Harper in der Serie weltweit beliebt. Sein exzessiver Lifestyle und übermäßiger Drogenkonsum führten dazu, dass er 2011 gekündigt wurde. Seine Rolle wurde in der letzten Staffel durch Ashton Kutcher ersetzt. Dieser Schauspieler-Wechsel lief jedoch nicht besonders reibungslos ab. Serien-Macher Chuck Lorre und Charlie Sheen trennten sich in einem heftigen Streit. Was vielleicht auch den absurden Tod von Charlie Harper erklärt. Für alle, die sich nicht erinnern: Ein Klavier ist vom Himmel gefallen und hat ihn erschlagen.

Das sind die 14 meistgehassten Serien-Figuren