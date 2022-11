Schauspieler-Wechsel: Ausstieg von Ross Butler brachte Charles Melton zu „Riverdale“

Die Rolle von Reggie Mantle in „Riverdale“ wurde zuerst von Ross Butler gespielt. Der Schauspieler hatte jedoch gleichzeitig einen Part in der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“. Irgendwann krachte sein Terminkalender zusammen, die Dreharbeiten der beiden Serien kreuzten sich und er musste „Riverdale“ verlassen. Ein Schauspieler-Wechsel war nötig. Charles Melton hat später in einem Interview verraten, dass ihm der „Riverdale“-Macher empfohlen habe, sich keine Szenen mit Ross Butler zur Vorbereitung anzuschauen, sondern sein eigenes Ding zu machen. Das schafft er seit Staffel 2 ziemlich gut, Fans lieben ihn!