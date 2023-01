Sarkastische Sprüche: Die 70+ krassesten

Sarkastische Sprüche sind nur ein umgeknicktes Ventil, mit denen du deine wahren Emotionen verstecken möchtest – sagen die Leute. Aber die Leute sagen eine Menge Quatsch, also warum jeden Mist glauben?! 😋 Sarkasmus ist immer auch ein Zeichen von Intelligenz – für die Person, die ihn nutzt und hoffentlich auch für die Person, die ihn checkt. Schon Oscar Wilde schrieb einmal: „Sarkasmus ist die niedrigste Form des Witzes, aber die höchste Form der Intelligenz.“ Eine Studie kam sogar zu dem Ergebnis, dass Sarkasmus zu mehr Kreativität führen kann!

Dumme Fragen: Die 50+ witzigsten!

Leider haben wir sarkastische Sprüche nicht immer direkt parat, denn sie erfordern eine Menge Cleverness und Schlagfertigkeit, die manchen in der Situation fehlt. Dafür sind wir ja aber da und haben für euch über 60 der witzigsten Sprüche herausgesucht! Aber Achtung: Wie so viele Dinge im Leben, sollte auch Sarkasmus nur in Maßen genossen werden. Schließlich bedeutet Sarkasmus nichts anderes als die Verwendung von Worten, die das Gegenteil von dem meinen, was man eigentlich sagen möchte – entweder, um eine andere Person zu beleidigen, die eigenen Irritation zu verdeutlichen oder schlicht, um witzig zu sein. Doch wer immer nur sagt, was er nicht meint und verschweigt, was er wirklich fühlt, der*die wird irgendwann gar nicht mehr wissen, was er*sie möchte. Aber hey, ein Spruch hier und da hat noch niemandem geschadet! 😂