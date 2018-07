Sarah Lombardi plant ein zweites Baby!

Sarah Lombardi ist gerade erst mit ihrem neuen Freund Roberto zusammengekommen – doch die 25-Jährige denkt bereits jetzt über ein Baby nach!

Sarah Lombardi plant Zukunft mit neuem Freund

Momentan könnte es für Sarah Lombardi kaum besser laufen: Musikalisch startet sie nach jahrelanger Pause gerade wieder voll durch und auch privat ist die Sängerin rundum glücklich. Alessio, ihr gemeinsamer Sohn mit dem ehemaligen DSDS-Sieger Pietro Lombardi (26), hat gerade seinen dritten Geburtstag gefeiert und Anfang Juni gab Sarah bekannt, dass sie frisch verliebt ist. Bei dem 30-Jährigen Roberto ist sie sich ganz sicher: Das ist der Richtige. Jetzt verriet sie, dass sie schon mit dem Gedanken an ein zweites Kind spielt…

In der neuen Instagram-Frage-Funktion sprach Sarah ganz offen über das Thema:

Sarah Lombardi wünscht sich eine Tochter

In einem Interview verriet die junge Mama dann noch, dass sie Klein Alessio am liebsten ein Schwesterchen schenken würde. „Ich habe mir immer schon ein Mädchen gewünscht“, sagte die Sängerin. Wer weiß, vielleicht geht Sarahs Traum ja bald in Erfüllung. Zuerst wollen sie und ihr neuer Freund Roberto aber mal zusammenziehen. Denn bislang lebt der 30-Jährige noch in Berlin, während Sarah und Alessio in Köln wohnen.

Doch wenn alles nach Plan läuft, wird Roberto schon bald zu seiner neuen kleinen Familie ziehen. Und dann macht ja auch vielleicht bald ein gemeinsames Baby das Glück endgültig perfekt.

