Sarah Lombardi: Internationaler Starauflauf in neuem Video!

Sängerin Sarah Lombardi bekommt in ihrem neuen Musikvideo tatkräftige Unterstützung von internationalen Stars.

Sarah Lombardi: Frauenpower im neuen Musikvideo

Mit ihrem neuen Album hat Sarah Lombardi ein erfolgreiches Comeback hingelegt. Nachdem die Sängerin nun wieder voll und ganz in der Musikbranche angekommen ist, gibt es ständig Neuigkeiten. Jetzt hat Sarah ein neues Musikvideo veröffentlicht – mit Stars aus den Erfolgsformaten „Berlin – Tag & Nacht“, "Curvy Supermodel" und "Der Bachelor"! Für den Clip zu ihrem Song "Einzigartig schön" hat sich die junge Mutter einige tolle Frauen aus der deutschen Fernsehlandschaft an die Seite geholt. In dem Video spielt unter anderem BTN-Star Eule, Model Hanna Wilperath und "Der Bachelor"- Gewinnerin und Clea-Lacy Juhn mit. Die Halb-Brasilianierin Clea-Lacy bringt internationalen Pep mit in die Girls-Squad. "Alle Mädels in meinem Video zu "Einzigartig schön" sind tolle, starke Frauen, die alle auf ihre Art Schönheit ausstrahlen und die ihren Fans schon seit Langem die Botschaft meines Songs mit auf den Weg geben“, verrät Sarah Lombardi dem "Express". „Vor allem Louisa Dellert hat mich mit ihrer positiven Einstellung zu ihrem Körper beeindruckt.“

Sarah Lombardi: Tolle Message

Sarah Lombardi hat verstanden, wie wichtig Themen wie Body Positivity und Selbstliebe bei dem heutigen Schönheitswahn und ständigen Druck der sozialen Medien sind. Nach der sehr öffentlichen Trennung von Pietro strahlt die 25-Jährige endlich wieder Lebensfreude pur aus – und das macht sie "Einzigartig schön", wie auch der Titel der zweiten Single von Sarah lautet. Die Botschaft in ihrem Song strahlt Frauenpower pur aus:

Du müsstest dich mal selber sehen

Genauso, wie du bist, bist du schön

Könntest du durch meine Augen sehen

Könntest du vielleicht verstehen

Dass du strahlst, wenn du so lachst

Wenn du so tanzt, wenn du ganz bei dir bist

Müsstest du dich sehen, oh-oh

Du bist einzigartig schön

Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Mai 27, 2018 um 7:59 PDT

Wir feiern Sarahs neuen Song und sind uns sicher, dass er mindestens genauso erfolgreich wie ihr Hit "Genau hier" sein wird.

Noch keine neue BRAVO geholt? Dann ab zum Kiosk!