Wow! Mit dieser Hochzeitsaussage überraschte Sandra Lambeck alle.

Sandra Lambeck: Outing

Eigentlich sollten Outings gar kein großes Thema mehr sein. Schließlich ist es völlig normal, dass viele Paare gleichgeschlechtliche Beziehungen führen. Und trotzdem gibt es immer noch zu viele Menschen, die das ganz anders sehen! Wie Influencerin Sandra Lambeck damit umgeht, hat sie in einem Blogeintrag auf der Website "HUFFPOST" geschildert. Die 26-jährige gibt eigentlich wenig über ihr Privatleben preis, konzentriert sich lieber auf Berufliches. Doch als sie dann ein Video von ihr und ihrer Freundin Nella auf Instagram postete (was übrigens gar nicht als Outing gedacht war, da sie ihre Beziehung schon vorher nie geheim hielt), spalteten sich die Gemüter. "Die meisten meiner Follower haben positiv darauf reagiert, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Doch ich habe auch einige krasse Reaktionen bekommen", schreibt sie in dem Blogeintrag. Wie sie damit umgeht? Den Hass ausblenden! Stattdessen konzentriert sie sich auf die positiven Dinge in ihrem Leben und kann auf die Unterstützung ihrer Freunde zählen.

Sandra Lambeck: Verlobung?

Die schöne Bloggerin ist total glücklich mit ihrer Freundin Nella Ngingo – und das schon seit rund zwei Jahren. Im Interview mit "Promiflash" sprach die 26-Jährige über die Zukunftspläne mit ihrer Liebsten. "Ich will unbedingt, dass sie mir einen Antrag macht", verriet Sandra. Da schmieden die beiden Turteltauben wohl schon fleißig Hochzeitspläne. Zum zweijährigen Jubiläum stellte Nella ihrer Liebsten ihre Mama. Das erste Treffen zwischen Sandra und ihrer Schwiegermutter in Spe lief super – die beiden verstanden sich auf Anhieb. Wir sind schon gespannt, wann denn endlich der Antrag kommt.

Sandra Lambeck: Baby-Pläne

Auch ist ein gemeinsames Baby absolut nicht abwegig. Sandra und Nella haben bereits über gemeinsame Kinder gesprochen wie sie im Interview verriet: "Also ich möchte unbedingt Kinder und möchte auch unbedingt schwanger sein. Aber ich glaube, das kommt eher so in fünf Jahren". Die Lovestory zwischen Sandra und Nella ist fast schon wie im Film – wir wünschen den beiden nur das Beste und halten euch über Hochzeits- und Baby-News auf dem Laufenden.

