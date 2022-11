Sängerin Halsey ist Mama geworden: So ausgefallen ist der Baby-Name

Erst vor wenigen Tagen begeisterte Halsey ihre Fans mit einem Nacktbild, indem sie über das Körperbild von schwangeren Frauen gesprochen hat und gleichzeitig ihr neues Album "If I Can't Have Love, I Want Power" angekündigt hat. Fans spekulierten schon dort, ob die Sängerin vielleicht bereits Mutter geworden ist. Vor wenigen Stunden gab es jetzt das Update von Halsey und Papa Alev Aydin. "Dankbarkeit. Für die ungewöhnlichste und euphorischste Geburt. Voller Liebe", schreibt Halsey zu ihrem Post auf Instagram und verrät gleich auch den ausgefallenen Namen des Babys: Ender Ridley Aydin ist am 14. Juli 2021 geboren. Wir wünschen der Familie nur das Beste!